Російські окупанти використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників.

Українські бійці посадили ще один ворожий безпілотник "Орлан-10" у Луганській області.

Про це повідомили на Faceboоk-сторінці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Українські військові зазначили, що росіяни постійно використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях ЗСУ.

"На фото вам яскраво продемонстрована уся велич "2 армії світу" - адже навіть, здавалося б, такі сучасні технічні засоби розвідки і ті зібрані із різних апаратів та тримаються на скотчі", - зіронізували українські бійці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України вже 111 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня.

29 березня "Орлан-10" збили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.