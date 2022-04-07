Загинув срібний призер Invictus Games, боєць бригади імені Короля Данила Дмитро Сидорук

2014-го він був тяжко поранений у бою під Луганським аеропортом.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, учасник першої збірної України на Іграх Нескорених і срібний призер Invictus Games у Торонто львів'янин Дмитро Сидорук.

Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

"Він у 2014 році серед перших став на захист України, був тяжко поранений у бою під Луганським аеропортом – пошкоджені обидві ноги, рука, осколкові поранення легень та обличчя. Після численних операцій і тривалої реабілітації повернувся на схід, де до кінця пройшов строкову службу", – розповіли у НОК.

Там зазначили, що Дмитро Сидорук був учасником першої збірної України на Іграх Нескорених, срібним призером Invictus Games у Торонто, тренером нинішніх збірних Invictus Games і Warrior Games зі стрільби із лука, суддею відборів і національних змагань.

"З початку повномасштабного вторгнення фашистської Росії 24 лютого 2022 року Дмитро Сидорук зі зброєю в руках став на захист української землі. Загинув учора, 6 квітня. Олімпійська родина Львівщини висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і колегам українського Героя! Вічна і світла пам'ять…" – сказано в повідомленні.

У Дмитра Сидорука залишилися дружина і синочок.

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