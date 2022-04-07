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Котін розповів про ситуацію на захопленій окупантами Запорізькій АЕС

На території станції також присутні представники Росенергоатому.

Котін розповів про ситуацію на захопленій окупантами Запорізькій АЕС
Фото: скрин відео

В. о. президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

В інтерв'ю "Еспресо" Котін повідомив, що на території ЗАЕС перебуває 50 одиниць військової техніки окупантів (танки, бойові машини піхоти). Безпосередньо на майданчику дислокується близько півсотні російських військових.

За словами очільника "Енергоатому", діяльність станції забезпечують українські фахівці. Ротація відбувається постійно за винятком першої доби захоплення атомної електростанції.

"Люди заходять на зміну і вони контролюються цими російськими солдатами, які контролюють їх прохід до робочих місць. Люди знаходяться під дуже великим психологічним тиском", – наголосив Котін.

Він додав, що на території станції також перебувають працівники "Росенергоатому".

За словами Петра Котіна, два працівники ЗАЕС постраждали під час розгону мітингу в Енергодарі.

Нагадаємо, 2 квітня в окупованому росіянами Енергодарі відбувся мирний мітинг. Окупанти підігнали автозаки і почали розгін. 

Попри війну атомні електростанції України працюють стабільно.

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