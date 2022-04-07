У Запоріжжі змінили час комендантської години

Вводяться обмеження на відвідування населенням лісів і парків.

У суботу та неділю комендантська година в Запоріжжі розпочинатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 05:00.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

“Два тижні поспіль у вихідні, враховуючи реальну загрозу життю і безпеці мешканців м. Запоріжжя, діяла комендантська година, яка тривала з 20:00 суботи до 05:00 понеділка”, – йдеться в повідомленні.

Магазини, аптеки, заклади сфери обслуговування будуть працювати за своїми встановленими графіками.

Водночас вводиться обмеження на відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема, зон відпочинку на їхній території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності.

“Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень і не порушувати їх”, – додали в ОВА.

Нагадаємо, в Гостомелі 6 квітня посилили комендантську годину, яка триватиме до 06:00 14 квітня.