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Киянам заборонили ходити в ліс до закінчення воєнного стану

Міська влада намагається запобігти виникненню лісових пожеж.

Киянам заборонили ходити в ліс до закінчення воєнного стану
Фото: Макс Требухов

Київська міська державна адміністрація заборонила відвідування столичних лісів до закінчення воєнного стану. Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.

"У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки", - повідомили у КМДА.

Заборона пов'язана із запобіганням загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.

Також міська влада нагадала про заборону палити сухостій, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, про заборону палити сухостої також попередили в МВС і нагадали про штрафи до 20 тисяч гривень.

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