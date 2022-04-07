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Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян

І пункт управління до комплексу "БУК М1".

Група Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час проведення спеціальних дій захопила кілька одиниць техніки російської ППО. Про це повідомляють у фейсбуці Генштабу.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Зокрема, мова йде про ЗРК "БУК" і бойовий пункт управління комплексу "БУК М1", - відзначили у Генштабі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, 3 квітня ССО під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій захопили російський ЗРК "Бук" і виявили схрон боєприпасів, зброї та спорядження.

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