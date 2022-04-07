Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян

Група Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час проведення спеціальних дій захопила кілька одиниць техніки російської ППО. Про це повідомляють у фейсбуці Генштабу.
"Зокрема, мова йде про ЗРК "БУК" і бойовий пункт управління комплексу "БУК М1", - відзначили у Генштабі.
Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.
Нагадаємо, 3 квітня ССО під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій захопили російський ЗРК "Бук" і виявили схрон боєприпасів, зброї та спорядження.