Арештовано майже 18 тисяч російських і білоруських вагонів, – Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора забезпечив накладення арешту на 17 800 вагонів, які належать підприємствам РФ і Республіки Білорусь.

Про це повідомили в ОГП.

Це зроблено у межах розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території України стоять вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину.

Вирішується питання про конфіскацію арештованих вагонів у дохід держави.

Досудове слідство здійснює Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, в Україні почали націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.