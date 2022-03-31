В Україні почали націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі

Встановлення активів цих країн і підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, зараз пріоритет для Бюро економічної безпеки України.

За результатами перевірок підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, що транспортують обладнання залізницею, співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України виявили в Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств.

Про це повідомляють на сайті Бюро.

Також у зоні митного контролю одного з міст області виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів і 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству. Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.

"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", - сказано в повідомленні.

Заходи Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та аналізу діяльності суб’єктів господарювання, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусі, встановлення активів цих країн та зупинення роботи підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, зокрема і контрабандним шляхом, тривають, зазначають у БЕБ.

Нагадаємо, на Вінниччині БЕБ вилучило 21 вагон російських мінеральних добрив на 24 млн грн.

Нещодавно за результатами заходів у Закарпатській та Івано-Франківській областях БЕБ ініціювало націоналізацію майна Російської Федерації на 1,16 млн доларів США.