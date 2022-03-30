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Україна веде переговори про відправку агроекспорту через румунський морський порт Констанца

Також обговорюється збільшення обсягів транзитних перевезень вантажним транспортом.

Україна веде переговори про відправку агроекспорту через румунський морський порт Констанца
Микола Сольський

Україна веде переговори про відправку свого агроекспорту через європейські морські порти, зокрема румунський морський порт Констанца.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та заступника Міністра транспорту й інфраструктури Румунії – Державного секретаря Іонела Скріоштяну.

Сольський підкреслив, що Україна має для забезпечення власних продовольчих потреб запасів мінімум на два роки, а окремих видів продукції – і на більше.

“Крім того, ми маємо десятки мільйонів тонн с/г продукції, передбаченої на експорт, але наразі є проблеми з її постачанням, оскільки росія заблокувала всі наші порти”, – зазначив він.

За словами Сольського, також обговорюється можливість залізничних перевезень і збільшення обсягів транзитних перевезень вантажним транспортом.

Міністр висловив сподівання, що окреслені питання вдасться вирішити найближчим часом. Сторони домовились підтримувати діалог із обговорюваних питань.

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що за місяць війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд.

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