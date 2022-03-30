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У Словаччині розпочинає функціонувати європейський гуманітарний хаб Закарпатської ОВА

Це дасть можливість суттєво збільшити об’єми гуманітарної допомоги в Україну

У Словаччині розпочинає функціонувати європейський гуманітарний хаб Закарпатської ОВА

У словацькому місті Кошице розпочинає функціонувати європейський гуманітарний хаб Закарпатської ОВА, який міститиме пряму залізничну гілку зі Словаччини в Україну, аеропорт, розгалужену мережу магістралей з різними країнами та необхідну матеріально-технічну базу. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, це дасть можливість суттєво збільшити об’єми гуманітарної допомоги в Україну, швидко оформляти та транспортувати вантажі одразу з хабу в Словаччині у “гарячі точки” України та отримувати гуманітарний вантаж літаками в аеропорт Кошице з подальшим транспортуванням залізницею.

“Під час зустрічі із радником Прем'єр-міністра Словацької республіки Едуардом Бурашом та Генеральним консулом Словацької республіки Паволом Панісом узгодили останні організаційні питання”, - зазначив Микита.

Усі відповіді на питання щодо можливостей використання цього майданчику можна отримати за номерами +380507000718, +380997272453 або на e-mail: uzez@carpathia.gov.ua.

“Щиро дякую усім, хто підтримав та вірив у нас від початку цієї роботи і до її реалізації. Стоїмо разом, плече до плеча!”, - наголосив очільник Закарпаття.

 

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