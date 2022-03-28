Через вторгнення Росії Україна вже зазнала втрат на суму $564,9 млрд, – міністерка економіки

Сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, уже сягнула 564,9 мільярда доларів. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, є два методи підрахунку втрат. “Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо”, - пояснила вона.

Свириденко розповіла, що наразі втрати інфраструктури становлять 119 млрд долл США (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти); втрати ВВП у 2022 році – 112 млрд долл США; втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб) – 90,5 млрд долл США; втрати підприємств та організацій – 80 млрд долл США; втрати прямих інвестицій в українську економіку – 54 млрд долл США; втрати державного бюджету – 48 млрд долл США.

Урядовець зазначила, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.

“Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів рф”, - підкреслила Юлія Свириденко, додавши, що зло неодмінно буде покаране, й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України.