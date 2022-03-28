В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов

Голова Харківської ОВА розповів про ситуацію в області станом на 28 березня.

В місті Ізюм точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Розповідаючи про ситуацію в області станом на 28 березня, Синєгубов зазначив, що було зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, "у тому числі з типу "Смерч", це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси".

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі", - повідомив очільник Харківщини.

У деяких напрямках ЗСУ перейшли в контрнаступ, зазначив Синєгубов. Так, Мала Рогань повністю перебуває під контролем українських військ і "зачищена" від окупантів. "Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії", - додав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 27 березня ЗСУ показали фото техніки, яку окупанти кинули на Харківщині після того, як українські бійці вибили росіян з Гусарівки.

Того ж дня підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34.