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Христо ​Грозєв назвав умову застосування Путіним ядерної зброї в Україні

Розслідувач вважає вирішальним план окупантів щодо взяття Києва.

Христо ​Грозєв назвав умову застосування Путіним ядерної зброї в Україні
Фото: European Press Prize

Президент Росії Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні, якщо його план взяття Києва не буде реалізовано.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

Він також зазначив, що одноосібне рішення глави Кремля не дає дозволу на запуск ядерної боєголовки.

"Путін може дати таке розпорядження, але ядерна зброя – це не умовна червона кнопка. Є 5 людей, які мають виконати всі ці розпорядження ланцюжком до того, як ракета реально вилетить", – цитує Гроєва "Суспільне".

Розслідувач розповів, що багато спілкувався із працівниками спецслужб Росії.

"Це ті самі люди, які ще до початку війни, в грудні-січні нас попереджали, що це дуже ймовірно, що Путін сам цього дуже хоче, що він навіть хизувався своєму близькому колу, що він готовий на це піти. Тепер ці люди кажуть, в новій ситуації, щоб застосувати ядерну зброю потрібно п'ять людей, які мають виконати це розпорядження. І зараз знайдеться кілька людей, які не виконають це розпорядження", – зазначив Грозєв.

Він також висловив припущення, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу нині перебуває в укритті. Якщо РФ ухвалюватиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв упевнений, що Шойгу перебуває умовно у бункері.

"Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу. І знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь", – пояснив журналіст-розслідувач.

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