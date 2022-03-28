Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 17000 осіб,
- танків – 586 од.,
- бойових броньованих машин – 1694 од.,
- артилерійських систем – 302 од.,
- РСЗВ – 95 од.,
- засоби ППО – 54 од.,
- літаків – 123 од.,
- гелікоптерів – 127 од.,
- автомобільної техніки – 1150 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 73 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66,
- спеціальна техніка – 21,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.
Як повідомляли, 27 березня українські Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.