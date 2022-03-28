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Окупанти в Україні втратили 17 тис. військових та 316 одиниць авіації, – Генштаб

Українці знищили майже 1,7 тис. ворожих БМП, 1,1 тис. автомобільної техніки та 4 пускові установки.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 17000 осіб,
  • танків – 586 од.,
  • бойових броньованих машин – 1694 од.,
  • артилерійських систем – 302 од.,
  • РСЗВ – 95 од.,
  • засоби ППО – 54 од.,
  • літаків – 123 од.,
  • гелікоптерів – 127 од.,
  • автомобільної техніки – 1150 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 73 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66,
  • спеціальна техніка – 21,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Як повідомляли, 27 березня українські Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.

Фото: Генштаб
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: Міністерство оборони
Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

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