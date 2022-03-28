Українці знищили майже 1,7 тис. ворожих БМП, 1,1 тис. автомобільної техніки та 4 пускові установки.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17000 осіб,

танків – 586 од.,

бойових броньованих машин – 1694 од.,

артилерійських систем – 302 од.,

РСЗВ – 95 од.,

засоби ППО – 54 од.,

літаків – 123 од.,

гелікоптерів – 127 од.,

автомобільної техніки – 1150 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 73 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66,

спеціальна техніка – 21,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Як повідомляли, 27 березня українські Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.