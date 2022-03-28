Сім гумкоридорів погодили на 28 березня, але їх не відкриють через загрозу провокацій з боку російських окупантів, - Верещук

На 28 березня було погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.
Однак, за словами віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, через можливі провокації російських окупаційних військ їх не будуть відкривати.
"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила Верещук.
Евакуація мала відбуватися за такими напрямками:
- Маріуполь - Запоріжжя (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.
- Бердянськ - Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 15 автобусів для евакуації, а також гуманітарна допомога перебувають на російському блокпості на в'їзді до Бердянська.
- Шостка - Полтава (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Планувалося, що з міста виїжджатимуть колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
- Конотоп - Полтава (Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).
- смт Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва).
- смт Краснопілля - Полтава (Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Недригайлів – Ромни – Лохвиця – Лубни).
- Ямпіль - Конотоп (Ямпіль – Усок – Миронівка – Шостка – Воронеж – Грузьке – Кролевець – Мутін – Козацьке – Бочечки – Конотоп).
Нагадаємо, до Франції прибуло близько 30 тисяч українських біженців; країна готується прийняти більше потребуючих. А в Німеччині вже зареєстрували понад 266 тисяч українців, які виїхали через війну з Росією.