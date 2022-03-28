ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
ГоловнаНовини -

Сім гумкоридорів погодили на 28 березня, але їх не відкриють через загрозу провокацій з боку російських окупантів, - Верещук

На в'їзді до Бердянська 15 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога перебувають на російському блокпості.

Сім гумкоридорів погодили на 28 березня, але їх не відкриють через загрозу провокацій з боку російських окупантів, - Верещук
Фото: 24TV

На 28 березня було погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Однак, за словами віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, через можливі провокації російських окупаційних військ їх не будуть відкривати. 

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила Верещук.

Евакуація мала відбуватися за такими напрямками:

  • Маріуполь - Запоріжжя (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 
  • Бердянськ - Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 15 автобусів для евакуації, а також гуманітарна допомога перебувають на російському блокпості на в'їзді до Бердянська. 
  • Шостка - Полтава (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Планувалося, що з міста виїжджатимуть колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
  • Конотоп - Полтава (Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни). 
  • смт Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва). 
  • смт Краснопілля - Полтава (Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Недригайлів – Ромни – Лохвиця – Лубни). 
  • Ямпіль - Конотоп (Ямпіль – Усок – Миронівка – Шостка – Воронеж – Грузьке – Кролевець – Мутін – Козацьке – Бочечки – Конотоп). 

Нагадаємо, до Франції прибуло близько 30 тисяч українських біженців; країна готується прийняти більше потребуючих. А в Німеччині вже зареєстрували понад 266 тисяч українців, які виїхали через війну з Росією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також