Сім гумкоридорів погодили на 28 березня, але їх не відкриють через загрозу провокацій з боку російських окупантів, - Верещук

На в'їзді до Бердянська 15 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога перебувають на російському блокпості.

На 28 березня було погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Однак, за словами віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, через можливі провокації російських окупаційних військ їх не будуть відкривати.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила Верещук.

Евакуація мала відбуватися за такими напрямками:

Маріуполь - Запоріжжя (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Бердянськ - Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 15 автобусів для евакуації, а також гуманітарна допомога перебувають на російському блокпості на в'їзді до Бердянська.

Шостка - Полтава (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Планувалося, що з міста виїжджатимуть колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Конотоп - Полтава (Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).

смт Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва).

смт Краснопілля - Полтава (Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Недригайлів – Ромни – Лохвиця – Лубни).

Ямпіль - Конотоп (Ямпіль – Усок – Миронівка – Шостка – Воронеж – Грузьке – Кролевець – Мутін – Козацьке – Бочечки – Конотоп).

Нагадаємо, до Франції прибуло близько 30 тисяч українських біженців; країна готується прийняти більше потребуючих. А в Німеччині вже зареєстрували понад 266 тисяч українців, які виїхали через війну з Росією.