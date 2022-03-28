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Білоруси купили 10 евакуаційних джипів для українських медиків-добровольців

Білоруські волонтери допомагають ПДМШ ім. Пирогова.

Білоруси купили 10 евакуаційних джипів для українських медиків-добровольців
Фото: скрин відео

Білоруси купили вже 10 евакуаційних джипів для українських медиків-добровольців.

Про це повідомляє телеграм-канал "Білоруси з Україною".

"Купили ще один евакуаційний джип для медиків Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова. Потужний і надійний, як наша допомога Україні, котра бореться з ворогом, від вільної Білорусі. Це вже десята машина, куплена нами для України від початку вторгнення. Сьогодні у нас ювілей!", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські медики постійно розширюють географію своєї роботи та формують нові бригади. Тому завдання білорусів – підтримувати мобільність їх роботи.

Нагадаємо, результати дослідження свідчать, що майже половина білорусів виступають за негайне виведення військ РФ з території країни.

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