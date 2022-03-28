В Одеській області збили ракету окупантів, на Волині після ракетного обстрілу працює ДСНС

За попередньою інформацією в обох випадках ніхто не постраждав. Обстріли трапились ввечері у неділю, 27 березня

Українська система протиповітряної оборони збила над Одеською областю ворожу ракету, однак ворогу вдалося нанести ракетний удар по Волині, де працює ДСНС.

Про Одеську область на своїй Facebook-сторінці повідомив спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук в понеділок, 28 березня.

"Мінус ворожа ракета над Одеською областю. Ворогу - пекло!" - йдеться у публікації.

Також спікер ОВА подякував повітряному командуванню "Південь" за знищення ракети рашистів.

Інших подробиць Братчук наразі не озвучив.

Також окупанти 27 березня випустили крилату ракету на Волинь де завдали удару по нафтобазі. Наразі на місці працюють співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, ніхто внаслідок ворожого обстрілу не постраждав. За інформацією військових, крилату ракету випустили з боку Білорусі. Вона летіла на низькій висоті, тому її не вдалося зафіксувати радарами.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.