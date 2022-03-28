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На Київщині будинок Усіка захопили окупанти, а будинок Харчишина згорів після обстрілу

У дворі чемпіона світу з боксу окупанти поставили військову техніку. Сімї лідера "Другої ріки" Валерія Харчишина нікуди повертатися

На Київщині будинок Усіка захопили окупанти, а будинок Харчишина згорів після обстрілу
Олександр Усик
Фото: thesun.co.uk

Будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захоплений та використовується для потреб російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина українського боксера Катерина у неділю, 27 березня.

"С@ки, нехай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму домі! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон", - написала Катерина Усик на повыдомлення про те, що в їхньому будинку оселилися російські загарбники, а на території розмістили танки та БТРи.

Також у неділю стало відомо, що будинок, який сам збудував у Гостомелі лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, зруйнований – його сім'ї більше нема куди повертатися.

Музикант повідомив про це на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото, зроблені у мирний час.

Харчишин у своєму будинку до війни
Харчишин у своєму будинку до війни

Нагадаємо, що раніше снаряд окупантів потрапив до будинку продюсера та шоумена Ігоря Кондратюка.

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