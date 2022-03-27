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На Луганщині врятували людей з-під завалів хлібзаводу та сховища, – Верещук

Вона розповіла також про результати евакуації. 

На Луганщині врятували людей з-під завалів хлібзаводу та сховища, – Верещук
Фото: скрин відео

За 27 березня в Україні евакуювали 1099 людей. Офіційні гуманітарні коридори працювали в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом вдалося дістатися 586 людям за добу. 

”Також 15 автобусів сьогодні доїхали до блокпосту на вʼїзді до міста Бердянськ і завтра зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольске шосе, 27 – біля міського спорткомплексу. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка”, – зазначила вона.

Також Бердянську працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям. Звертатися можна за такими номерами:

  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами колцентру у місті Запорожжя:

  • (095)220-41-11
  • (067)220-41-12
  • 0800-503-508

В Луганській області гуманітарним коридором з міста Рубіжне до міста Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк та Попасна. 

Крім того, вдалося врятувати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5

”Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ, вони витягли усіх людей. В іншому випадку усі 155 людей були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті. Дякую також голові Луганської обласної військової адміністрації, який працював над організацією цієї рятувальної операції”, – зазначила Ірина Верещук. 

Завтра планується евакуація Маріупольському напрямку та запуск коридорів по Сумській області. 

Нагадаємо, сьогодні також з одного із сіл Вишгородського району на Київщині вдалося евакуювати понад 200 людей. Вони більш ніж тиждень перебували у блокаді російських військ. Протягом останнього тижня місцеві жителі безуспішно пробували вийти з блокади. Ворог не давав українським громадянам залишити зону бойових дій.

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