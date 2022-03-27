Росіяни продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС, що може призвести до зараження радіоактивним пилом країн Європи

В Припʼяті і Чорнобилі окупанти облаштували транспортний коридор та склад боєприпасів, зокрема застарілих, які можуть здетонувати в будь-який момент.

Російські війська продовжують мілітаризацію зони відчуження ЧАЕС. Це підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після вибуху в 1986 році.

Пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу і зараження ним не лише України, а й інших країн Європи. Про це йдеться у повідомленні голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

”Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції. Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки білорусь”, – зазначив він.

Транспортний коридор росіян проходить через Припʼять, у кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

У Чорнобилі ворог розгорнув тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади. При цьому росіяни дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання старих боєприпасів, які можуть здетонувати навіть при завантаженні та переміщенні.

”Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно”, – підкреслив голова ОВА.

Загалом Сили оборони області продовжують систематично завдавати втрат ворогу на всіх напрямках.

Нагадаємо, ЧАЕС перебуває у ворожій окупації. У зоні відчуження горить 10 000 га лісу, що несе загрозу радіації Україні, Білорусі та країнам Європи.