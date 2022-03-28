"Хоч звільнена від орків, утім не є безпечною територією".

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів про ситуацію у звільненому Тростянці.

У місто третій день поспіль привозять необхідну допомогу.

“Швидкими вивозимо важких поранених до найближчих лікарень. В Тростянці лікарня не працює, збираємо людей по домівках. Для тих, хто лишається, обладнали медичний пункт допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозять до Сум, розселяють у гуртожитках. Їх забезпечили харчуванням, ліками і одягом.

У самому Тростянці сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва. Район залізничного вокзалу та автовокзалу – повністю зруйновані. Згорів та повністю знищений багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

“Щодо сіл громади: ситуація схожа, допомога надходить. Зв'язок потроху з'являється. По громаді багато замінувань, розтяжки. Хоч звільнена від орків, утім не є безпечною територією. Не можна близько підходити до знищеної ворожої техніки та місць стоянок орків!”, – наголосив голова облдержадміністрації.

Як повідомлялося, 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст від окупації.

22 березня у Тростянці сталася велика пожежа, яку тривалий час неможливо було загасити через бої.