З початку війни СБУ ліквідувала 5 ботоферм, що поширювали фейки про війну в Україні

З початку війни Служба безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Через цю “армію ботів” поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.
Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів,
- майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності,
- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій,
- чорнову бухгалтерію.
За цими фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, завдяки скаргам українців вдалося заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах.