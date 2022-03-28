З початку війни СБУ ліквідувала 5 ботоферм, що поширювали фейки про війну в Україні

Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

З початку війни Служба безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Через цю “армію ботів” поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.

Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

понад 100 комплектів GSM-шлюзів,

майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності,

ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій,

чорнову бухгалтерію.

За цими фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, завдяки скаргам українців вдалося заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах.