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У Вінниці правоохоронці виявили серед міста предмети, схожі на гранати без запалів

Боєприпаси направили на експертизу.

У Вінниці правоохоронці виявили серед міста предмети, схожі на гранати без запалів
Фото: Національна поліція

У Вінниці поблизу вулиці Костянтина Василенка правоохоронці виявили предмети, схожі на гранати без запалів.

Про це повідомили в поліції Вінниччини.

Наразі боєприпаси направили на експертизу, а правоохоронці проводять розшукові заходи, щоб встановити осіб, які залишили небезпечні предмети.

"Закликаємо громадян у разі виявлення предметів та речей, що можуть нести небезпеку, негайно повідомляти поліцію. До приїзду вибухотехнічної служби по можливості необхідно обмежити доступ сторонніх осіб до місця знахідки", - наголосили в поліції Вінницької області.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 7 років.

Нагадаємо, 26 березня в Миколаєві жінка загинула через вибух снаряда, який знайшов її знайомий за містом. Снаряд здетонував, коли його витягували з авто.

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