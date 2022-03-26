У Миколаєві жінка загинула через вибух снаряда, який знайшов її знайомий за містом

Снаряд здетонував, коли його витягували з авто.

У Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік і загинула жінка.

Про це повідомили в обласній поліції.

Учора біля одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні ПТЗ пролунав вибух.

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула.

Зі слів потерпілого, він за містом знайшов снаряди, які завантажив до багажного відділення автівки. Після того, як приїхав додому, разом зі знайомою почав діставати вибухонебезпечні предмети, які здетонували.

Наразі вирішується питання про внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

“Нагадуємо, що торкатись, а тим більше переміщати, вибухові пристрої смертельно небезпечно. Про виявлення подібних знахідок необхідно одразу повідомляти на спецлінію 102 або 101 – вам допоможуть тільки фахівці”, – наголосили у поліції.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що фіксують збільшення повідомлень від українців, які виявляють у підвалах житлових будинків заховані бойові снаряди.