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У Запорізькій області рятувальники підвозять воду в населені пункти, що лишилися водопостачання через обстріли, - ДСНС

У Запорізькій області рятувальники підвозять воду в населені пункти, що лишилися водопостачання через обстріли, - ДСНС
Фото: ДСНС України

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Запорізької області впродовж минулої доби, 25 березня, надавали допомогу у підвезенні технічної води до населених пунктів, які залишилися без водопостачання в результаті обстрілів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Головного управління ДСНС регіону в Фейсбуці в суботу.

"За добу рятувальники надали допомогу у підвезенні технічної води для населення м. Гуляйполе. У результаті обстрілів окупантів у населених пунктах відсутнє водопостачання. Загалом співробітники ДСНС підвезли 22 тонни технічної води", – сказано в тексті.

Зазначається, що від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 фахівців особового складу.

Крім того, у м. Токмак рятувальники допомогли місцевим у приготуванні їжі та надали польову кухню.

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