Мітинг пройшов у день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі.

У Варшаві 25 березня відбувся велелюдний мітинг на підтримку України та українців. Учасники акції Stop promising, start acting! (" Припиніть обіцяти, почніть діяти!") заспівали національний гімн України та закликали НАТО закрити небо над нашою державою, яка вже місяць потерпає від російської агресії.

Мітинг пройшов у день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі.

Фото: Jerzy Dudek

Тисячі людей перед будівлею Драматичного театру на площі у центрі столиці Польщі влаштували перформенс у пам'ять про загиблих. Люди лягли на землю, прикрившись пакетами та куртками, як це роблять із тілами вбитих окупантами мирних жителів.

While you are talking we are dying - thousands of Ukrainians in Warsaw lied down today to commemorate victims of war and to call @POTUS to deliver air defence weapon to Ukraine now. Every minute of delay kills. pic.twitter.com/9bUbAL8oPx — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 25, 2022

Учасники акції мали із собою національну символіку та банери із написами на кшталт: "Байдене, дайте більше зброї нашим людям" і "Я хочу повернутися додому в Ірпінь". Вони також скандували "Героям Слава!"

Варшава. Тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины🇺🇦 в день визита Байдена.🤔 pic.twitter.com/M2R592DNsn — Alexander (@avaza1972) March 26, 2022

Нагадаємо, 25 березня Байден розпочав дводенний візит до Польщі. Вчора він перебував у Жешуві, де зустрівся з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям, та польськими десантниками. Сьогодні президент США перебуватиме у Варшаві.