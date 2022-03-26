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Тисячі українців лягли на площі в центрі Варшави, вимагаючи закрити небо над Україною

Мітинг пройшов у день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі. 

У Варшаві 25 березня відбувся велелюдний мітинг на підтримку України та українців. Учасники акції Stop promising, start acting! ("Припиніть обіцяти, почніть діяти!") заспівали національний гімн України та закликали НАТО закрити небо над нашою державою, яка вже місяць потерпає від російської агресії.

Мітинг пройшов у день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі. 

Фото: Jerzy Dudek

Тисячі людей перед будівлею Драматичного театру на площі у центрі столиці Польщі влаштували перформенс у пам'ять про загиблих. Люди лягли на землю, прикрившись пакетами та куртками, як це роблять із тілами вбитих окупантами  мирних жителів.

Учасники акції мали із собою національну символіку та банери із написами на кшталт: "Байдене, дайте більше зброї нашим людям" і "Я хочу повернутися додому в Ірпінь". Вони також скандували "Героям Слава!"

Нагадаємо, 25 березня Байден розпочав дводенний візит до Польщі. Вчора він перебував у Жешуві, де зустрівся з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям, та польськими десантниками. Сьогодні президент США перебуватиме у Варшаві.

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