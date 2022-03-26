Дані про вагнерівців, що готували замах на Зеленського, передадуть до суду Гааги, - Міноборони

Сценарій замаху був підтверджений українською розвідкою та спецназом, який охороняє Зеленського.

Російська приватна військова група "Вагнер" причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ці дані передадуть до Міжнародного кримінального суду Гааги, повідомив CNN радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, і пару з них безуспішно відправили в Україну", - заявив Лубківський.

За його словами, цей сценарій був підтверджений українською розвідкою та спецназом, який охороняє Зеленського. Усі документи та докази будуть передані до Міжнародного кримінального суду, додав він.

Нагадаємо, 20 березня пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України повідомив, що в Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського.