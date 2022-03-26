Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)

Вранці 25 березня в Житомирі було чути звуки вибухів. Мер міста Сергій Сухомлин закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу і користуватися сховищами.

Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо здається, що про нас забули – то про нас не забули. Кілька годин тому до нас прилетіли. Прилетіло, не буду казати, куди, але це війна, і ми бачимо, що люди трошки розслабилися. Прохання – не зволікайте", – зауважив він.

Оновлення. Під час вечірнього звернення мер Житомира повідомив, що ракета влучила у військову частину. Про постраждалих не повідомляється. Також Сухомлин заявив, що затримано двох коригувальників вогню.

"Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу, все більш менш нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін", - розповів Сухомлин.

8 березня Росія завдала авіаудару по гуртожитку в Житомирі. Загинула одна людина, ще дві отримали травми. В гуртожитку проживали цивільні люди.