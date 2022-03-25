​Україні потрібен обмін розвідданими в реальному часі і повноцінний ленд-ліз, – Єрмак

Україну не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України.

Україна закликає визнати Російську Федерацію державою-терористом і сконцентрувати зусилля світу на протистоянні російській агресії проти України.

Про це заявив під час виступу у американському Atlantic Council голова ОП Андрій Єрмак.

«Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз, – зазначив він. – По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. На жаль поки Немає політичної волі».

За словами голови ОП, Україну не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України.

«Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії, – сказав Андрій Єрмак. – Ця війна остаточно зруйнувала усю стару систему міжнародної безпеки. Потрібно вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а й провідним учасником».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії. За словами британського прем’єра, Альянс має можливості збільшити поставки зброї.