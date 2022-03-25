Українські воїни знищили на Харківщині ворожу систему РЕБ, а разом із нею - майже пів сотні окупантів, - Синєгубов

Також ліквідували ворожих розвідників і вертоліт.

ЗСУ на Харківщині знищили російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Завдяки цьому комплексу окупанти глушили наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом з ворожим комплексом ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою", - зазначив Синєгубов.

Очільник Харківщини додав, що зранку 25 березня воїни 92 механізованої бригади та військовослужбовці харківського гарнізону ліквідували ворожих розвідників, а разом із ними і командира роти.

"Бійці цієї ж 92 бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих ДНР/ЛНР", - повідомив Синєгубов.

Він підкреслив, що українські військові розповідають про убоге екіпірування бійців псевдореспублік, деякі перебувають у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

У Харківському районі ЗСУ знищили також ворожий вертоліт, який стояв на землі.

Нагадаємо, 19 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод "Ртуть-БМ".

На початку березня міністр оборони України Олексій Резніков закликав знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.