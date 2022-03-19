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Учасники руху опору захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ»

Машина буде використана проти російських окупантів.

Учасники руху опору захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ»

На тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ».

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ця платформа використовується для того, щоб заважати роботі радіодетонаторів артилерійських снарядів. Застосовується для прикриття переправ, скупчення військ і в місцях розташування штабів, – йдеться в повідомленні. – Учасники руху опору на відео повідомляють, що після незначної перестрілки військові РФ втекли і кинули робочу техніку на місці бойового зіткнення».

Машина буде використана проти російських окупантів, зазначили в Генштабі. 

Комплекс «Ртуть-БМ» призначений для того, щоб придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні.

Як зазначає агенція Defence Express, перша піддослідна партія таких машин з 10 одиниць була передана армії РФ у 2014 році, після чого було повідомлено про замовлення ще 20 одиниць. Таким чином, загальна кількість комплексів «Ртуть-БМ» в армії РФ, скоріш за все, становить лише декілька десятків. 

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