Кулеба розповів, як українські дипломати змусили Bosch припинити торгівлю з РФ

Позаминулого тижня українські військові захопили чергову партію російської техніки. А в ній були деталі німецької компанії.

Заява німецької компанії Bosch про припинення співробітництва з Росією була здійснена після тиску з боку українського МЗС.

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Позаминулого тижня українські військові захопили на полі бою чергову колекцію російської техніки. Там, зокрема, були броньований автомобіль Тигр, зенітний комплекс Панцир та інше смертоносне залізяччя. Відкрили Тигру капот, а там — сюрприз: деталі німецької компанії BOSCH. В Панцирі також", - написав Кулеба.

Через декілька днів Кулеба вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому прикладі він розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу.

"Звинувачення спричинило землетрус в німецьких медіа. Компанія відреагувала та повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою. Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку. Тим часом скандал в Німеччині за сприяння дипломатів і журналістів розрісся до масштабів урядового розслідування", - додав Кулеба.

За його словами, 19 березня вдалося отримати результат, який ще більше ослабить російську армію. Bosch офіційно оголосив, що припиняє постачання компонентів для вантажівок до Росії. Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

"Ми обов’язково продовжимо виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ", - додав міністр.

Нагадаємо, що міністерство економіки та захисту клімату Німеччини розпочало розслідування щодо Bosch, оскільки експорт товарів подвійного використання в Росію було заборонено Євросоюзом ще 2014 року в рамках санкцій за окупацію українського Криму.

Тим часом чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

А Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.