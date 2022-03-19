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Харківщина отримала 17 автомобілів швидкої допомоги

Також очікуються ще нові партії таких автомобілів.

Харківщина отримала 17 автомобілів швидкої допомоги
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ми від волонтерів отримали 17 абсолютно нових автомобілів для екстреної швидкої медичної допомоги для евакуації наших поранених, для евакуації нашого цивільного населення. І це лише чергова партія, в нас будуть іще такі партії. Ми робимо все, щоб у тилу забезпечити нормальне функціонування нашої медицини та надання високоякісних медичних послуг", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що 16 березня Синєгубов заявив, що Харківщина отримала понад 200 вагонів і 100 фур гуманітарної допомоги. 

16 березня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей. 

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