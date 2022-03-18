Окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка

Вони викрали його 17 березня.

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого викрали вчора.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов. Терещенко зараз перебуває в лікарні.

"Друга новина, на жаль, менш приємна. Окупанти не дозволили нам провезти гуманітарну допомогу по визначених зелених коридорах, зокрема до міста Ізюм. Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі доставляти жителям за допомогою волонтерів", – зазначив він.

Викрадення представників місцевої влади – те, до чого ворог вдається останніми тижнями. 16 березня з пʼятиденного полону звільнили мера Мелітополя.