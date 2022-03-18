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Окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка

Вони викрали його 17 березня.

Окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка
Віктор Терещенко
Фото: Віктор Терещенко Facebook

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого викрали вчора. 

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов. Терещенко зараз перебуває в лікарні.

"Друга новина, на жаль, менш приємна. Окупанти не дозволили нам провезти гуманітарну допомогу по визначених зелених коридорах, зокрема до міста Ізюм. Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі доставляти жителям за допомогою волонтерів", – зазначив він.

Викрадення представників місцевої влади – те, до чого ворог вдається останніми тижнями. 16 березня з пʼятиденного полону звільнили мера Мелітополя. 

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