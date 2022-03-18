Шахраї розсилають смс про нарахування грошей і просять перейти за шкідливим посиланням, - ЦПД

Є великий ризик того, що при переході за лінком телефон буде зламано.

Українці почали отримувати повідомлення про нарахування коштів, у тексті sms є шкідливе посилання.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання. У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано", - наголосили в ЦПД.

У Центрі зазначили - якщо людина замовляла послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок "Дія", то треба очікувати сповіщення про нарахування грошей у застосунку банку. А не через сторонні сервіси.

"Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російських інформаторів і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

У кіберполіції встановлюють осіб, які причетні до надсилання sms -повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів.