В багатьох областях України є загроза мінувань с/г угідь, - аграрний комітет ВР

Через бойові дії майже на 40 відсотків скоротяться площі посівів ярих зернових культур.

У багатьох областях України є загроза мінування сільськогосподарських угідь російськими окупантами.

Про це повідомили на сайті парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики.

"В багатьох ключових регіонах немає фізичної можливості розпочати сівбу. До того ж в низці областей України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських угідь", - повідомили в комітеті.

Через вторгнення Росії загальна площа посівів ярих зернових культур на українських полях може скоротитися на 39%. Втрати площ посівів озимих зернових культур можуть становити 28%, наголосили в аграрному комітеті.

"Щодня окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область), в низці районів Херсонської та Харківської областей", - йдеться на сайті комітету.

Російські окупанти знищили найбільший в Україні склад для зберігання замороженої продукції на Київщині, хлібозавод на Сумщині, обстріляли завод із виробництва напівфабрикатів у Миколаївській області та завод компанії "Данон Україна" у Херсонській області.

"Через бойові дії зупинено і знеструмлено ряд птахофабрик, птахи залишились без харчування і приречені на вимирання. Найбільший виробник яєць в Україні повідомив, що 3 мільйони курей можуть померти від голоду, оскільки в країні йде війна і вчасно не було поставлені корми", - зазначили в аграрному комітеті.

"Щоденна військова агресія Росії завдає руйнівну шкоду сільському господарству в Україні, підриваючи продовольчу безпеку держави та світу", - йдеться в повідомленні комітету.

Нагадаємо, 14 березня Головне управління розвідки повідомило, що Росія знищує в Україні сільськогосподарську техніку. Також окупанти масово забирають її в населення, щоб проводити інженерні роботи і будувати укріплення.