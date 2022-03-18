За попередніми даними, жертв немає.

У Сумах близько 16 години внаслідок артобстрілу виникла пожежа на складі з лакофарбовою продукцією.

Площа складу – більш ніж 6 тисяч квадратних метрів, повідомили в ДСНС.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб і 4 од. техніки", – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що сьогодні з Сум погоджено зелений коридор. Він має діяти за маршрутом Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Із Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці – на автобусах.