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На Чернігівщині знищили російський "бук"

ЗРК ховали в лісі.

Сили оборони України знищили на Чернігівщині ЗРК "Бук" окупантів, захований у лісах. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Фото: facebook/kommander.nord

"А ми тим часом продовжуємо нашу рубрику «Було-стало». На черзі - ЗРК «Бук» армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів у лісах Чернігівщини. Вірте у своїх захисників!" - написали в ОК "Північ".

Нагадаємо, вчора на Чернігівщині українські військові забрали в окупантів РСЗВ "Ураган", ще один підбили.

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