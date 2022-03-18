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За час оборони Києва від ворожої окупації звільнили більше 30 населених пунктів області, – Зеленський

Керівника захисту столиці нагороджено орденом Богдана Хмельницького. 

За час оборони Києва від ворожої окупації звільнили більше 30 населених пунктів області, – Зеленський
Командувач оборони Києва - командувач Сухопутних військ ЗС генерал-полковник Олександр Сирський перевірив оборону на північно-за
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За час оборони Києва вдалося звільнити більше 30 населених пунктів Київської області, які були тимчасово зайняті ворогом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні. Він відзначив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командувача Сухопутних військ Олександра Сирьского, який керує захистом столиці. 

"Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", – повідомиввін.

Також орденом Богдана Хмельницького нагороджений майор Мазурок Тарас Леонідович, командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

"Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Василівна. Старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі", – повідомив президент.

На президентському сайті оприлюднено повний перелік зі 138 нагороджених українських захисників. 

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