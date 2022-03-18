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СБУ затримала російських інформаторів і шахраїв, які крали гроші волонтерів

Їх викрили у Луганській і Дніпропетровській областях, Києві, Полтаві, Харкові, Одесі та Запоріжжі.

СБУ затримала російських інформаторів і шахраїв, які крали гроші волонтерів
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російських інформаторів і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Протягом доби 17 березня спецслужба серед іншого реалізувала такі операції. 

У Луганській області

У боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих у «ЛНР» чоловіків. Наразі вони дають свідчення слідчим СБУ. 

У Дніпропетровській області

СБУ викрила злочинців, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ. 

У Києві, Полтаві та Харкові

У Харкові СБУ затримала уродженця Брянської області РФ, який збирав інформацію про ЗСУ та результати обстрілів. 

У Києві зрадник надсилав ворогу дані про розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки у столиці. 

У Полтаві затримано ще одного поплічника окупантів, якого завербувала ФСБ. 

В Одесі та Запоріжжі

Одну ворожу агітаторку СБУ викрито в Одесі, а ще двох прихильників «руZZкого міра» – у Запоріжжі. 

Нагадаємо, шахрай з Черкащини брав гроші за переправлення людей через держкордон і зникав.

У Дніпрі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який заробляв "продажем" бронежилетів. 27-річний чоловік розмістив в інтернеті оголошення і витрачав перераховані кошти на власні потреби.

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