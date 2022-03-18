СБУ затримала російських інформаторів і шахраїв, які крали гроші волонтерів

Їх викрили у Луганській і Дніпропетровській областях, Києві, Полтаві, Харкові, Одесі та Запоріжжі.

Служба безпеки України затримала російських інформаторів і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Протягом доби 17 березня спецслужба серед іншого реалізувала такі операції.

У Луганській області

У боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих у «ЛНР» чоловіків. Наразі вони дають свідчення слідчим СБУ.

У Дніпропетровській області

СБУ викрила злочинців, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ.

У Києві, Полтаві та Харкові

У Харкові СБУ затримала уродженця Брянської області РФ, який збирав інформацію про ЗСУ та результати обстрілів.

У Києві зрадник надсилав ворогу дані про розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки у столиці.

У Полтаві затримано ще одного поплічника окупантів, якого завербувала ФСБ.

В Одесі та Запоріжжі

Одну ворожу агітаторку СБУ викрито в Одесі, а ще двох прихильників «руZZкого міра» – у Запоріжжі.

Нагадаємо, шахрай з Черкащини брав гроші за переправлення людей через держкордон і зникав.

У Дніпрі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який заробляв "продажем" бронежилетів. 27-річний чоловік розмістив в інтернеті оголошення і витрачав перераховані кошти на власні потреби.