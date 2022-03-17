У цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися. триватиме це недовго – втрати ворога величезні.

Служба безпеки україни отримала дані про воєнну тактику російських окупантів в Україні. Вона проста: "получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались" І так по колу.

Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися, зазначають у СБУ. А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні української спецслужби, триватиме це недовго – втрати ворога величезні.

Ось що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: "Прячемся мы нах*й. Нас е*ашат нахрен. Пид*асы е*аные говорят: «Все взяли, все взяли», а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету, нахрен".

Не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем пох*й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплену розмову російського військового із рідними, із якої зрозуміло, що за зарплату окупанта в Росії можна купити тільки унітаз.