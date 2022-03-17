Компанія Väderstad AB не прийматиме від Росії нові замовлення на с/г машини

У компанії заявили, що працюють над скасуванням вже існуючих замовлень російських дилерів та фермерів.

Компанія Väderstad AB, яка виготовляє, продає та обслуговує сільськогосподарську техніку, зупинила розміщення замовлень з Росії на нові машини.

Про це йдеться на сайті компанії.

В Väderstad AB заявили, що таким чином хочуть підтримати Україну.

"У зв'язку з ситуацією, яку ми бачимо зараз, коли російський режим і військові атакують Україну, ми зупинили розміщення замовлень на нові машини з Росії й працюємо над скасуванням вже існуючих замовлень російських дилерів та фермерів. Ми від усього серця хвилюємось за наших співробітників, дилерів та клієнтів в Україні,2 - зазначили в компанії.

ТОВ "Ведерстад" перерахувало 2 мільйони гривень, а Väderstad AB - ще 50 тисяч євро Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців на підтримку гуманітарних цілей в Україні.

Нагадаємо, 17 березня Нацбанк закликав китайські платіжні системи China UnionPay та UnionPay International покинути Росію.

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