Великобританія надасть Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника.

Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності.

ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 кілометрів.

Вірогідність успішного ураження цілі Starstreak Mark II - близько 90%.

Нагадаємо, 16 березня Джо Байден повідомив, що США надають Україні більше військової допомоги, серед якої - ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси.