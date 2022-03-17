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Україна отримає від Великобританії найшвидші зенітні ракети Starstreak

Вірогідність успішного ураження цілі - близько 90%.

Україна отримає від Великобританії найшвидші зенітні ракети Starstreak
Фото: Charles_Lister

Великобританія надасть Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. 

Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. 

ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 кілометрів.

Вірогідність успішного ураження цілі Starstreak Mark II - близько 90%.

Нагадаємо, 16 березня Джо Байден повідомив, що США надають Україні більше військової допомоги, серед якої - ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси.

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