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Прем’єр Польщі закликав європейських лідерів "час від часу з'являтися в Києві"

"Потрібно, щоб наші шановні партнери із Заходу закрили в ящики свої калькулятори, відкрили совість та подивилися на те, що відбувається у середині Європи".

Прем’єр Польщі закликав європейських лідерів "час від часу з'являтися в Києві"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який попри бойові дії відвідав Київ з главами урядів Чехії та Словенії, закликав інших європейських лідерів наслідувати їх прикладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Моравецького TVP Info.

Польський прем'єр наголосив, що зараз дуже важливо, щоб європейські лідери "час від часу з'являлися в Києві".

"Закликаю керівників європейських країн, президента Франції, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії з'їздити до Києва, подивитися в очі матерям, які плачуть, подивитися зблизька на українську націю, зміцнити їхню волю до боротьби. Сподіваюся, вони відреагують на це звернення", - сказав Моравецький.

Прем'єр запитали, що зараз потрібно українцям, які відбивають напад Росії.

"Їм потрібно, щоб наші шановні партнери із Заходу закрили в ящики свої калькулятори, відкрили совість та подивилися на те, що відбувається у середині Європи, у третьому десятилітті 21 століття", - відповів Моравецький.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Моравецький та віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею у вівторок відвідали Київ, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Вони прибули до столиці України попри активні обстріли з боку російських окупантів.

Президент Зеленський подякував делегації за візит та зазначив, що надзвичайно важливо для України отримати підтримку саме в той час, коли столицю обстрілюють російські війська. "Я був радий переговорити з ними безпосередньо, вживу. Коли для окупантів наш Київ - мішень, важливо і сміливо бути саме тут із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство!", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

"Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм", - додав президент.

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