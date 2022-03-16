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Компанія "Леруа Мерлен" не йде з Росії і заблокувала українські корпоративні акаунти

Українцям обіцяли відновити доступ після 15 березня, але так цього і не зробили.

Компанія "Леруа Мерлен" не йде з Росії і заблокувала українські корпоративні акаунти

Компанія "Леруа Мерлен", яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва, ремонту та саду, заблокувала українські корпоративні акаунти співробітників. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на HR-директорку "Леруа Мерлен Україна" Людмилу Дзюбу.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба.

Вона зазначила, що компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, але так цього і не зробила. 

"Леруа Марлен Україна" входить у міжнародну групу компаній ADEO. Раніше ADEO заявила, що не має наміру припиняти роботу на території Росії. У відповідь на таке рішення материнської компанії в українському офісі зазначили, що вважають "за свій обов’язок в жодному разі не залишати спроби переконати материнську компанію у їхньому болючому для нас рішенні".

Нагадаємо, що війна, яку Росія розпочала проти України, поклала край іноземним інвестиціям: тепер Росія має всі ознаки неінвестованого ринку. 

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