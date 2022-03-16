​Російські військові знали, що в Драмтеатрі Маріуполя знаходяться люди, - МВС

Будівля театру була визначеним місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування.

Російські військові, які скинули бомбу на будівлю Драматичного театру в Маріуполі, не могли не знати, що там знаходяться люди, оскільки театр був визначеним місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування.

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

"Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, у театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених.

"Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми. Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя. Світ зобов’язаний почути крики маріупольців, яких живцем поховали під завалами. Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимось, доки не помстимось за кожного вбитого українця", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Вони заважають евакуації, не дають доставляти гуманітарну допомогу та постійно обстрілюють місто з різноманітних видів зброї. Учора ворог захопив у заручники медиків і пацієнтів місцевої лікарні.

Станом на 13 березня кількість загиблих у Маріуполі внаслідок авіаударів Російської Федерації склала 2187 осіб.