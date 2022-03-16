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​​Associated Press опублікувало відео з переповненої лікарні Маріуполя

Тіла загиблих мирних мешканців лежать у підвалі, їх неможливо поховати через обстріли з боку Росії.

​​Associated Press опублікувало відео з переповненої лікарні Маріуполя
Фото: t.me/polkazov

Інформаційне агентство Associated Press опублікувало кадри з переповненої лікарні міста Маріуполь, яке російські окупанти намагаються знищити і тероризують жителів.

На відео лікарі надають допомогу постраждалим від бомбардувань Росії мирним мешканцям просто в коридорах.

Також лікар показав журналістам підвал, у якому лежать тіла загиблих людей. Медик розповів, що їх неможливо поховати через постійні обстріли міста російськими окупантами.

Російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Вони заважають евакуації, не дають доставляти гуманітарну допомогу та постійно обстрілюють місто з різноманітних видів зброї. Учора ворог захопив у заручники медиків і пацієнтів місцевої лікарні.

Сьогодні російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Також РФ цілеспрямовано знищила Драматичний театр у центрі міста, що слугував прихистком сотням людей. На будівлю скинули бомбу. Підрахувати втрати поки що неможливо, бо обстріли тривають.

Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF опублікував відео розстрілу мирного жителя російськими військовими. Журналісти провели верифікацію відео та підтвердив його автентичність. Відео було зняте з дрона 7 березня 2022 року на автомагістралі E40, за кілька кілометрів на захід від Києва, його надав німецьким журналістам український доброволець.

Президент РФ Володимир Путін сьогодні назвав "успішними" дії російських військових в Україні та заявив, що війна "йде за планом".

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