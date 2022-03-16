За ніч з окупованого рашистами міста прибуло 1 274 автомобілі.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що евакуйовані 15 березня з Маріуполя люди добралися до кінцевої точки – Запоріжжя.

"На другу годину ночі 3207 людей з Маріуполя, з них 772 дитини", – написав він у фейсбуці.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, авто з Маріуполя, які вчора вирушили гуманітарним коридором евакуації, продовжують прибувати в Запоріжжя. За ніч прибуло 1 274 автомобілі.

"Мешканцям Маріуполя, які дістались до Запоріжжя, надається допомога психологів, соціальних служб.

Забезпечено харчування, одяг та розміщення для відпочинку. За бажанням люди можуть продовжити евакуацію у західному напрямку", – написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Учора ввечері заступник глави ОП повідомив, що 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч жителів. Всього 15 березня вдалось евакуювати із заблокованих міст близько 29 тисяч осіб.

Сьогодні вранці стало відомо, що цієї ночі окупанти вперше обстріляли цивільні об’єкти у Запоріжжі. Завдано ракетного удару в районі залізничного вокзалу і ботанічного саду. За попередніми даними, ніхто не загинув.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Україна не отримала відповіді від Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Питання евакуації українців з Ізюма та Маріуполя залишається відкритим.