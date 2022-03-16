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Україна не отримала відповіді від Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні, – Верещук

Залишається відкритим питання відкриття гуманітарних коридорів з Ізюма та Маріуполя. 

Україна не отримала відповіді від Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні, – Верещук
Фото: скрин відео

Станом на ранок 16 березня Україна не отримала відповіді на пропозиції, направлені до Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Протягом останніх днів роботи коридорів окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони з автобусами, точки збору людей в населених пунктах, де планувалась евакуація.

“Окупанти також беруть у заручники супроводжуючих осіб. У таких умовах ми не можемо безпечно перевозити людей”, – зазначила вона.

Залишається відкритим питання відкриття гуманітарних коридорів з Ізюма та Маріуполя. 

“Разом з тим ми продовжуємо роботу над маршрутами для доставки гуманітарної допомоги мешканцям міст і селищ Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей”, – додала Верещук.

Нагадаємо, Комісаро ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс пообіцяв спитати у “Червоного Хреста”, чому організація не працює в Україні.

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