В ЄС пообіцяли спитати у “Червоного Хреста”, чому організація не працює в Україні

Сьогодні на Львівщині немає системної роботи європейських гуманітарних організацій – всім займаються волонтери, підприємці та Львівська обласна військова адміністрація, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Про це Козицький говорив під час зустрічі з комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом та в.о міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

«Де такі організації, як «Червоний Хрест», ООН, ОБСЄ, Рада Єропи? Я не бачу жодної організації, яка б регулярно надавала допомогу у гарячих точках чи тут, у тилу. Де європейські та світові організації, які допомагають біженцям і забезпечують роботу гуманітарних конвоїв? Європейські гуманітарні організації на Львівщині, на жаль, досі системно не працюють», – зазначив Козицький.

Водночас він поінформував, що в області активно надається гуманітарна допомога зусиллями самих українців. Так, вже 400 тисяч переселенців розміщено у Львові та області. Всього ж кордон з Польщею через Львівщину від початку війни перетнув майже мільйон осіб.

Разом із ДСНС львівська влада розгорнула 80 наметів для обігріву та стільки ж пунктів роздачі їжі. Також щодня Львівська ОВА, місцеві підприємці та волонтери готують 25 тисяч порцій обідів та сніданків.

«Львівщина перетворилася на гуманітарний хаб між Європою та регіонами України, де тривають бойові дії: ми транспортуємо, формуємо та передаємо тонни допомоги в інші регіони. І надалі будемо робити все, що є в наших силах», – пообіцяв Козицький.

За його словами, «гарним прикладом допомоги та співпраці є те, що напередодні міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина» розгорнула шпиталь для лікування внутрішньо переміщених осіб та наших воїнів».

Проте активної та системної допомоги з боку міжнародних інституцій все ж бракує, констатує голова ОВА.

«Комісар ЄС пообіцяв поспілкуватися щодо цього із президентом «Червоного Хреста», а також пропрацювати можливість активізації роботи в Україні та на Львівщині, зокрема інших гуманітарних місій», – зазначив Козицький за результатами зустрічі.